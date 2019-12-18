ضياع “1,1” مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا

العنوان_ليبيا

قالت صحيفة “the national” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية خفضت قيمة الأموال المجمدة الليبية الموجودة في بريطانيا بمبلغ يصل إلى 840 مليون جنيه استرليني (1.1) مليار دولار، بسبب خطأ محاسبي.

ويمثل ما يشبه الاختلاس، خفض 7 في المائة من مبلغ 12 مليار جنيه إسترليني الذي قال وزير حكومي العام الماضي إنه محتجز لمصلحة الشعب الليبي في المستقبل.

ووفق الصحيفة، ألقت وزارة الخزانة البريطانية باللوم على “مبلغ غير صحيح” قدمته شركة مجهولة عن الخطأ الذي يصل إلى 840 مليون جنيه إسترليني ، لكن الفرق أشير إليه بشكل غير مباشر في حاشية تقرير سنوي لهيئة مراقبة العقوبات في المملكة المتحدة.

لم ترد وزارة الخزانة عندما طُلب منها تحديد الشركة أو المؤسسة المالية المسؤولة عن الاختلاس أو تحديد الإجراء الذي اتخذته لضمان دقة المبالغ الحالية.