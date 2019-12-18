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باشاغا يبحث مع حكماء وأعيان «القذاذفة» الوضع الأمني داخل القبيلة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع حكماء وأعيان وشيوخ قبيلة القذاذفة، الوضع الأمني داخل نطاق القبيلة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، أكد باشاغا أن اللقاء من شأنه أن يسهم في «رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد».

وفي وقت سابق بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع باشاغا، الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن.

السراج يبحث مع باشاغا الوضع الأمني في طرابلس

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقر «الرئاسي» بالعاصمة، «آليات التنسيق مع القوات في ظل حالة النفير التي أعلنت في عدة مدن لتسخيرالإمكانات كافة لرد العدوان»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • This is a big lie that this great tribe has met with this diseased Turkish doggy and an MIT informatitve & agent
    Misrata and the Turks had killed and murdered Qadaffi and his son when they were injured and war capatives
    Listen little diseased Turkish weasal, you have been totally ISOLATED and looked at as ugly Turkish dogs

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