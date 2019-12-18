وكيل «تعليم الوفاق» يناقش مع مسؤولي «المالية» إجراءات علاوة الحصة

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية وجدي أحمد علي، ورئيس قسم مرتبات المناطق، أحمد مختار قربع، إجراءات علاوة الحصة للمعلمين المستحقين لها.

كما تطرق الاجتماع إلى «تفويض وزارة التعليم بمخصص الميزانية التشغيلية لتوزيعه علي المدارس مباشرة؛ لضمان وصولها لإدارات المدارس بشكل عملي»، إلى جانب مرتبات المعلمين المنسبين حديثا، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

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وقال مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية إن الوزارة انتهت من إصدار تفويضات لـ161 ألفا و823 معلما مقابل علاوة الحصة، و29 مليونا لصرفها كميزانية تشغيلية للمؤسسات التعليمية، حسب البيان.

يشار إلى أن وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، ناقش الإثنين الماضي، مع مراقبي التعليم ببلديات زوارة وسرت والجميل والقلعة وسوق الجمعة والزاوية الغرب والرحيبات، سير العملية التعليمية بالمؤسسات التابعة لهم، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم.

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