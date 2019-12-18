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دعوات محلية تطالب الأمم المتحدة بعدم تجديد ولاية أخرى للمجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرت قناة ليبيا استطلاعا للرأي في مختلف المدن الليبية حول تمسك المجلس الرئاسي بالسلطة انتهى التجديد الثالث لسنويتها يوم أمس في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بعدم تجديد ولاية جديدة له.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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