دعوات محلية تطالب الأمم المتحدة بعدم تجديد ولاية أخرى للمجلس الرئاسي

أجرت قناة ليبيا استطلاعا للرأي في مختلف المدن الليبية حول تمسك المجلس الرئاسي بالسلطة انتهى التجديد الثالث لسنويتها يوم أمس في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بعدم تجديد ولاية جديدة له.

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