ليبيا: حرب بالوكالة؟

تركيا تريد تعزيز التعاون مع ليبيا، ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ودعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط. هذا آخر موقف أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ماذا عن الموقف المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بالموقف غير المستقر في ليبيا، وانتقد حكومة طرابلس. وماذا عن الدعم الروسي لقوات حفتر الذي تحذر واشنطن من خطورته؟
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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