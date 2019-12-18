انقطاع المياه عن سرت وضواحيها بسبب تسريب بالصمام المغذي

أعلن مراقب إدارة التشغيل والصيانة بموقع سرت في الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي، المهندس علي حافظ المعداني، انقطاع المياه بشكل كامل عن مدينة سرت وضواحيها، بسبب «تسريب بالصمام المغذي لمنظومة منطقة النوفلية التي تبعد عن سرت 130 كيلومترا شرقا، مما أدى إلى إغلاق الصمام الرئيسي المغذي لمدينة سرت والمناطق بمسار النوفلية في اتجاه سرت».

وأوضح حافظ، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن العمل متواصل دون توقف من المهندسين والفنيين لتفريق المياه خارج الخطوط في الأرض، من أجل التوصل إلى سبب التسريب في أي مكان لتبدأ عمليات الإصلاح.

وشدد حافظ على أن الجهاز يعمل بالإمكانات الضعيفة، نافيا وجود أى دعم أو تعاون من قبل الشركات النفطية ولا البلديات التي يمر بها الخط المغذي للمياه، وهي بلديات «خليج السدرة وأهراوة وسرت»، مؤكدا أن عملية الصيانة ستستغرق بضعة أيام حال استمر عدم التعاون من الجهات المعنية.

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