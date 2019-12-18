كوريا الجنوبية تقدم دعما ماليا لـ”استقرار ليبيا”

وقّع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، سونغ سو شوي، الثلاثاء، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، تعهدت فيها كوريا بتقديم 1.5 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواصلة دعم الاستقرار في ليبيا.

ووفق بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فسيتم استخدام المبلغ لإنشاء نظام خدمات نقل بالحافلات لطلاب جامعة جنزور، كما يستفيد منه السكان في طرابلس، فضلا عن إعادة تأهيل وتوفير التدريب المهني في مركز طرابلس المهني لتنمية القدرات والمهارات الليبية وخاصة الشباب.

وسيتم اضافة 500 ألف دولار لدعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، مما يرفع مساهمة كوريا في هذا الصندوق إلى 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يستفيد أكثر من مليوني شخص من الخدمات التي قدمها الصندوق في بنغازي، وككلة، واوباري، وسبها، وسرت، وبني وليد، وطرابلس الكبرى.

وخلال حفل التوقيع، قال السفير شوي إن كوريا تقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي في مجهوداته المبذولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، معربا عن أمله في أن تسهم هذه البرامج في التعافي وإعادة التأهيل وبناء القدرات في ليبيا.

وأشار البيان إلى أنه ومن خلال هذا التبرع الجديد، يبلغ إجمالي الأموال التي قدمتها كوريا الجنوبية لمبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا 5 ملايين دولار.

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