محلل سياسي إيطالي: نأي روما بنفسها عن الملف الليبي أتاح لأنقرة تقاربًا أكبر مع «الوفاق»

شكك الخبير بالشؤون العسكرية ومدير جريدة «أناليزي ديفيزا» الإيطالية، جاناندريا غاياني، اليوم الأربعاء، في إمكانية لعب إيطاليا وأوروبا دورًا في تحقيق تطور إيجابي للأزمة الليبية، مشيرا إلى وجود «أبطال آخرين في المشهد اليوم أكثر من العام الماضي، في إشارة إلى روسيا وتركيا، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأوضح غاياني أنه «كان يمكن القول قبل بضعة أشهر بأن الأبطال كانوا من الدول العربية، ولكن اليوم فإن أبطال الموقف هم من الخارج»، لافتا إلى أن «التدخل كما يسميه مبعوث الأمم المتحدة (غسان سلامة)، ليس عسكريًا فقط، بل ودبلوماسي أيضًا».

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كما شكك في النتائج المحتملة لمؤتمر برلين، ولفت إلى أن «الأسس لاتفاق محتمل سيتوج الأتراك والروس أبطالا للموقف كما كانت عليه الحال في سورية». وذكر الخبير العسكري أن «الولايات المتحدة تركت لإيطاليا إدارة الأزمة»، مشيرا إلى أنه «حتى الحكومة السابقة، وفي وزارة الداخلية بشكل خاص، كان يتم جس نبض ليبيا، وكان صوتنا (إيطاليا) مسموعا من جانب أو آخر».

وأضاف غاياني أن «الحكومة الإيطالية الجديدة، لا مصلحة لها في ليبيا باستثناء ملف المهاجرين» قائلا: لقد «قاموا بتوبيخنا في ليبيا» بسبب بعض السياسات، ومنها، حقيقة أن رحلة وزير الخارجية لويجي دي مايو الأولى إلى شمال إفريقيا كانت إلى المغرب، لافتا إلى أن «نأي إيطاليا بنفسها أتاح تقاربًا أكبر من جانب تركيا مع حكومة الوفاق طرابلس».

وذكر أن « توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا، وتوقيع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا قبل بضع سنوات، جعل من الصعب أي يبدر عن أوروبا اقتراحًا مقبولًا للجهات الفاعلة الليبية المرتبطة برعاة ودول أخرى، وليس بإيطاليا أو بأوروبا».

أما فيما يتعلق بزيارة دي مايو أمس إلى ليبيا وإعلان عزمه تعيين مبعوث خاص لليبيا تابعا لوزارة الخارجية الإيطالية، علق غاياني قائلًا: «أجد الفكرة صالحة للغاية، لكننا متأخرون. فنحن نلعب في الوقت الضائع اليوم».

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