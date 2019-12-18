“المؤقتة” تُصدر قرارات هامة للقطاع الصحي

أصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، الأربعاء، خلال اجتماعه العادي السابع للعام الحالي، جملة من القرارات الهامة لصالح القطاع الصحي.

وبعد أن تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2019، واعتماد نموذج المتابعة الخاص بذات الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

– الموافقة على إضافة العناصر الطبية والطبية المساعدة المغتربة العاملة في مجال الطب الشرعي إلى لائحة استخدام عاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

– الموافقة على إنشاء المركز الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية ويمنح المركز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على منح مستشفى تمنهنت القروي ومستشفى دريانة القروي الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على الخطة التدريبية الخاصة بوزارة الصحة خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2020 والتدرج بالميزانية العامة للدولة لعام 2020

– الموافقة على تفويض وزير الصحة باتخاذ القرارات الخاصة بتسمية مساعدي المدير العام بالمستشفيات العامة والتعليمية.

– الموافقة على ترفيع لمركز الصحي زلواز إلى مركز لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء.

– الموافقة على اعتماد مستشفى صرمان العام مستشفى تعليمي.

– الموافقة على اعتماد قسم الكلى بمستشفى براك الشاطئ كمركز للكلى ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على ترفيع مستشفى الشويرف القروي ترهونة إلى مستشفى عام ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على ترفيع مستشفى الأبيار القروي إلى مستشفى عام ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على ترفيع مستشفى تراغن القروي إلى مستشفى عام ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على اعتماد مركز علاج العقم سبها مركز تعليمي للخصوبة و المساعدة على الإنجاب.

– الموافقة على إعادة تسمية العيادة المجمعة الكيش إلى مركز الكيش للعيادات التخصصية الرعاية الصحية الأولية.

– الموافقة على إعادة تسمية مركز بنغازي الطبي لتشخيص وعلاج السكري إلى المركز الوطني لتشخيص وعلاج السكري.

– الموافقة على اعتماد مركز الشهيد محمد ناصوف لجراحة طب الفم الاسنان بالكفرة ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على إنشاء مركز لأمراض السكري والغدد الصماء ببلدية امساعد.

– الموافقة على اعتماد عيادة لعلاج الأورام ببلدية سرت كمركز للأورام.

– الموافقة على اعتماد مركز الأسنان اجدابيا كمركز طبي متخصص للأسنان ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

– الموافقة على اعتماد مصرف الدم ببلدية طبرق.

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