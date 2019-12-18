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المسماري: الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على القضاء على الإرهاب في طرابلس

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري مواصلة التقدم في معركة تحرير العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى وثوق الجيش تماما في قدرته على القضاء على الإرهاب ومموليه.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء من بنغازي، “إن معركة الحسم لن تتوقف عند تحرير طرابلس بل ستستمر حتى القضاء على الإرهاب والجماعات المسلحة”.

وتطرق المسماري، إلى ضلوع المجموعات المسلحة في طرابلس في الزّج بالأطفال في المعركة، حيث أكد وجود معلومات بتجنيد الميليشيات للأطفال في معركة طرابلس.

وعرض المسماري، خلال المؤتمر الصحفي صورًا لأطفال زجت بهم المجموعات المسلحة للقتال في صفوفها في معركة طرابلس.

وقال المساري، “إن الجيش الوطني يوجه نداء عاجلًا لإنقاذ هؤلاء الأطفال من أتون معركة طرابلس”، مؤكدًا أن ذلك يعد جريمة إنسانية يجب أن يعاقب عليها المسؤولين عنها.

وأعرب المسماري، أن أمله في أن يسحب المجتمع الدولي اعترافه بحكومة الوفاق، مؤكدًا أن القيادة العامة للجيش الوطني ترحب بما صدر عن الاتحاد الأوروبي بشأن رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وكشف المسماري، عن أن الأتراك يقومون باستخدام المدفعية ضد الجيش، مشيرًا إلى أن معلومات تؤكد أن هناك مدفعًا يتم تشغيله من قبل عسكريين أتراك لاستهداف الجيش الوطني.

وقال المسماري، إن المدفع الذي يسيره الأتراك هو الوحيد من النوع الموجه لدى المجموعات المسلحة، التي ليست لديها القدرة على تشغيله.

وأضاف، إن الجيش رصد في وقت سابق طواقم ومستشارين من الأتراك يقومون بتسيير الطائرات المسيرة وتدريب المليشيات على أسلحة القناصة والمدرعات.

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  • لأنكم جهلة – يا بنغازي – وجبناء – ليش ما تضربوش السفن التركية لحماية المياه الإقليمية الليبية – لو انتم تريس – وعندكم طيران حربي حقيقي – مهمة الجيش حماية الحدود البحرية والبرية – وكان على موضوع شماعة الاٍرهاب يا سفلة – هذا موضوع يمكن احتواءه أمنيا – الان انتم جبناء امام الأتراك في بحركم يا جبناء – إعلام تركية في بحركم – طيران عسكري عقيم وفاشل – يصدرون لكم السموم لن تستطيعوا حتى صيد سمكة واحدة في المتوسط .

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