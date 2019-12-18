صحيفة فرنسية: أردوغان يزيد العداء الدولي لبلاده بالتدخل في ليبيا

تحت عنوان “أردوغان يعادي المجتمع الدولي، لمواجهة التحديات الداخلية”، نشرت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية تقريرا يرصد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزيد العداء الدولي، ويجلب الكراهية إلى بلاده، بتصرفاته المثيرة للجدل التي لا تخفي الرغبة في الهيمنة، وتحديدا بالتدخل في ليبيا، في محاولة منه لجذب أصوات القوميين والتعتيم على الفشل الداخلي.

وذهبت الصحيفة الفرنسية إلى أن تلك المواقف محاولات للتغطية على الضعف الداخلي بالانشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية”، وتهديد منافسه رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات.

وحذرت الصحيفة، من أن أردوغان يزيد من جبهات العداء لبلاده بالتصادم مع دولة ذات ثقل في المنطقة مثل مصر، لافتة إلى استقباله مرتين خلال شهر واحد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتوقعيه اتفاقية عسكرية مع الوفاق والتلوبح باستعداده للتدخل العسكري في ليبيا، ضد الجيش الليبي، وفقاً لـ “العين الإخبارية”، لافتة إلى أن “أردوغان” يدعم تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور في مصر، يخاطر بالتالي بمواجهة مع القاهرة على الأراضي الليبية”.

وأبرزت الصحيفة الفرنسية تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي قال فيها : “الحرب الأهلية الكامنة في ليبيا هي الأمن القومي لمصر”، مضيفًا أنه “لن يسمح لأي شخص بالسيطرة على ليبيا”.

وتابعت الصحيفة: “في الوقت الذي يسعى الجيش الليبي لتطهير البلاد من الإرهابيين في معركة حساسة بالعاصمة الليبية طرابلس، تريد تركيا التدخل العسكري لإضعاف الجيش الليبي، في حين أن أمن ليبيا بمثابة أمن مصر”

وبعيدا عن الملف الليبي، أوضحت الصحيفة أن تصرفات أردوغان تسببت في العلاقات الباردة مع الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة، بتهديده، الأحد الماضي، بإغلاق قاعدتين عسكريتين لحلف “شمال الأطلسي” على أراضيه وهما: “إنجرليك وكورسيك”.

كما أعلن أردوغان استعداده لإرسال قوات تركية لمواجهة الجيش الليبي الذي يحارب المسلحين والتنظيمات الإرهابية”، فضلاً عن امتلاكه أنظمة روسية مضادة للصواريخ (إس 400).

وبيّنت الصحيفة الفرنسية إلى أن هاتين القاعدتين العسكريتين اللتين يرغب أردوغان في إغلاقهما، تستخدمهما واشنطن منذ عقود لتوفير الدعم الجوي لعملياتها في المنطقة، موضحة أن “هذه المسألة تتعلق بالتحالف الأطلسي بأكمله، بالإضافة إلى الالتزام التركي بهذا التحالف، والذي تعتبر تركيا عضوًا فيه”.

ونقلت “ليزيكو” عن رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط بكلية العلوم السياسية في جامعة “جرينوبل”، جون ماركو ، قوله: “إن إغلاق هاتين القواعد العسكرية سيعد عملاً استفزازيًا لأمريكا”