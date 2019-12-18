شعبة الإعلام الحربي: الجيش الليبي يهيب بسكان مشروع الهضبة

شعبة الإعلام الحربي: الجيش الوطني الليبي يهيب بسكان مشروع الهضبة الابتعاد عن تجمعات قوات وتمركزات الوفاق كونها مُستهدفة من قبل مقاتلات السلاح الجوي.
تعليق
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الى التعليق الغبى رقم 1 جاهل بابسط مبادئ العسكرية فاى سفينة فى البحر يمكن ان تصل اليها الطائرات المقاتلة اذا كانت الطائرات المقاتلة من مصر ضربت فى سرت بينما مدى الطائرات المسيرة قليل فهل سمعت ياحمار ان طائرة مسيرة تركية واحدة وصلت الى بنغازى والمسمارى قصد من الحديث عن هذا المدفع الذى سيتم تدميره حتما طالما موجه فهناك قنابل موجهة تسير على شعاع التوجيه وهى صواريخ شرايك كفاية غباوة الخرفان فى التهويل
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