المسماري يكشف وصول “سلاح خطير” إلى طرابلس

أكد الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، وصول مدفع موجه ومعه طاقم تركي إلى “قاعدة معيتيقة، مؤكدا أن ليبيا لم تكن تملك مثل هذا المدفع في السابق.

وأشار المسماري إلى أنه ذكر هذا المدفع في مقابلة تلفزيونية مؤخرا بقصد لفت انتباه لجنة العقوبات في مجلس الأمن لهذه الخروقات وأن هناك جهات تقوم بمد الجماعات المسلحة بأسلحة ثقيلة خطيرة جدا، مؤكدا بالوقت ذاته أن المدفع لا يؤخر تقدم الجيش الوطني، وأن السؤال الذي أراد إيصاله هو “كيف وصل هذا المدفع مع طاقم تشغيل تركي إلى شواطئ طرابلس”.

وبشأن الأوضاع الميدانية في محاور طرابلس، قال اللواء المسماري إن “الجيش الوطني سيحسم المعركة بأي لحظة وسيقضي على كل مسلّح في طرابلس وكل البؤر التي تهدد الأمن في العاصمة وكل من وقف مع الإرهاب والميليشيات”، مبينا أن أصوات المعارك تسمع الآن في ساحة طرابلس وقوات الجيش تتقدم كل يوم.

وحث المسماري “المغرر بهم للخروج من المعركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذ من الشباب الذين يندفعون نحو المعركة للحصول على الأموال أو خوفا من الجماعات الإرهابية”، مؤكدا أن الجماعات المسلح تدع الآن بأطفال المدارس ودور الرعاية إلى محاور القتال، موضحا أن 11 طفلا قتلوا وهذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، داعيا منظمات حقوق الإنسان لمتابعة هذا الملف الخطير.

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