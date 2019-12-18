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المسماري يكشف وصول “سلاح خطير” إلى طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، وصول مدفع موجه ومعه طاقم تركي إلى “قاعدة معيتيقة، مؤكدا أن ليبيا لم تكن تملك مثل هذا المدفع في السابق.

وأشار المسماري إلى أنه ذكر هذا المدفع في مقابلة تلفزيونية مؤخرا بقصد لفت انتباه لجنة العقوبات في مجلس الأمن لهذه الخروقات وأن هناك جهات تقوم بمد الجماعات المسلحة بأسلحة ثقيلة خطيرة جدا، مؤكدا بالوقت ذاته أن المدفع لا يؤخر تقدم الجيش الوطني، وأن السؤال الذي أراد إيصاله هو “كيف وصل هذا المدفع مع طاقم تشغيل تركي إلى شواطئ طرابلس”.

وبشأن الأوضاع الميدانية في محاور طرابلس، قال اللواء المسماري إن “الجيش الوطني سيحسم المعركة بأي لحظة وسيقضي على كل مسلّح في طرابلس وكل البؤر التي تهدد الأمن في العاصمة وكل من وقف مع الإرهاب والميليشيات”، مبينا أن أصوات المعارك تسمع الآن في ساحة طرابلس وقوات الجيش تتقدم كل يوم.

وحث المسماري “المغرر بهم للخروج من المعركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذ من الشباب الذين يندفعون نحو المعركة للحصول على الأموال أو خوفا من الجماعات الإرهابية”، مؤكدا أن الجماعات المسلح تدع الآن بأطفال المدارس ودور الرعاية إلى محاور القتال، موضحا أن 11 طفلا قتلوا وهذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، داعيا منظمات حقوق الإنسان لمتابعة هذا الملف الخطير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • من الرادارات في طرابلس – ترصد سفن تركية – تقوم بتحريك الطاءرات المسيرة عن بعد لتفجير مواقع المدارس والمستشفيات وموانئ النفطية الليبية – دون ان يستهدفها الطيران العسكري الليبي .

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  • ان اسوء ما في الحرب ان يكون عدوك كائن غير شريف مثل المسماري هذا يمتهن الكذب كبضاعة فتارتا يقول الحكومة تجند الاطفال واخري يقول السيطرة علي العاصمة مسالة ساعات والأن لا يعرف من اين جاء هذ السلاح التركي الخطير مع مجموعة من الخبراء الأتراك لستعماله؟ ألم تخبرونا ان الطائر لن يستطيع المرور في حوض المتوسط دون اذنكم فبحرية المشير صفر تحرس من جهة وبحرية الخسيسي من جهة اخري واليونان وقبرص والفرقاطة الايطالية و…و…ثم لا تعرفون حتي من اين جاء هذ السلاح التركي الخطير…! الحقيقة انا لا اصدقكم يا مسماري انتم متواطؤن مع الاتراك في ادخال هذا السلاح.

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    • سيبك من ليبيا و خليك فى تونس المنكوبة بكلاب السلطة الإرهابيين الخواااان الخااائنين و على رأسهم راااشق الخنوسى
      على فكرة السيسي تاااج راسك.. و رأس الإخوان الإرهابيين…خيطهم فى مصر و السودان و البقية تأتى….قف فى الصف بأدب و انتظر دورك يا إخوانى وااااطى نجس

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      • اضربوا السفن بصواريخ الطاءرات MEG واطلعوا زاوية تسعين مروحي – ….!!! انتشار >>>>>^ ~٪‏ وتلاقوا في نقطة العودة في ارتفاع معين خط هيرازانتل .
        منظومة S400 لا تستطيع اللحاق طاءرات الميغ او اصابتهم…. توكلوا على الله

  • اضربوا السفن بصواريخ الطاءرات Meg واطلعوا زاوية تسعين عودة – ….!!! انتشار >>>>>^ ~٪‏ وتلالوا في نقطة العودة في ارتفاع معين .
    منظومة S400 لا تستطيع اللحاق طاءرات الميغ او اصابتهم …!!!

    رد