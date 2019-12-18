مجلس الدولة: حكم مذبحة أبوسليم «مسّ جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب»

قال المجلس الأعلى للدولة إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف طرابلس المتعلق بقضية مذبحة أبوسليم، «مسّ جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب».

ولفت المجلس في بيان اليوم، أنه تابع الحُكم الصادر الأحد الماضي عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، المتعلق بالقضية رقم (100/2014) المعروفة باسم (مذبحة سجن أبو سليم)، مؤكدا أن الحكم جاء «مخيب لآمال الليبيين كونها قضية إنسانية تشكل حيّزاً واسعاً من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً على أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم عام 2011».

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