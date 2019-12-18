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مجلس الدولة: حكم مذبحة أبوسليم «مسّ جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب»

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المجلس الأعلى للدولة إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف طرابلس المتعلق بقضية مذبحة أبوسليم، «مسّ جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب».

ولفت المجلس في بيان اليوم، أنه تابع الحُكم الصادر الأحد الماضي عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، المتعلق بالقضية رقم (100/2014) المعروفة باسم (مذبحة سجن أبو سليم)، مؤكدا أن الحكم جاء «مخيب لآمال الليبيين كونها قضية إنسانية تشكل حيّزاً واسعاً من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً على أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم عام 2011».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • تتباكوا على كمشة خوارج وتكفيريين… يا ريته القذافي كملهم كلهم عن بكرة أبيهم… عالأقل كنا افتكينا من شكالات زي بالحاج وسامي الساعدي وغيرهم من الأوباش الأنجاس اللي فالقين ليبيا اليوم.

    كنا قبل نكبة فبراير متعاطفين معاهم وندعوا عالقذافي ونسبوا فيه… لكن بعد ماعرفنا حقيقتهم الوسخة ومخططاتهم الدنيئة بدينا نترحموا عالقذافي وعرفنا قداش كان عنده حكمة وبعد نظر في التعامل مع شكالاتهم النجسة… وفي نفس الوقت نسبوا في ولده سيف اللي أعطاهم الأمان وطلقهم من الحبوس على أساس يحتويهم ويتصالح معاهم… ما يحسابهمش خونة ومنافقين وأنذل المخلوقات على وجه الأرض.

    إتفوووه عليكم وعلى مفتيكم الأعور الدجال الفاجر وعالقرضاوي العاوي وعلى دعاة الفتنة وسفك الدماء أمثال العريفي والقرني والعودة وعبد الكافي وغنيم والعوضي وغيرهم وغيرهم من الأوباش.

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    • ونسيت الوضيع الخاين اللئيم الساقط الخسيس… المدعو علي الصلابي… اللي قناة الخنزيرة تقدم فيه على أنه “عضو هيئة كبار علماء المسلمين”

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  • و شن حال العدالة اللي ذهبت في مهب الريح في ملف جريمة غرغور!
    أو ملف مطار طرابلس اللي حرقوه و كبروا عليه!
    أو ملف ورشفانة و شن صار في أهلها
    و لا بني وليد و خرافة تحريرها…
    أو او او….
    لعنة الله عليكم كمشة أنجاس

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  • الاخوانى غبى كالعادة فالقاضى يحكم بالقانون لا بعواطفه وفى السودان طبق القانون واسقط الحبس عشر سنوات عن البشير لان سنه كبير وراينا القاضى المسلم العادل يحكم بالدرع لليهودى فى خصامه مع من مع على ابن ابى طالب ومعه شاهد ابنه حفيد رسول الله ورغم ان القاضى يعرف ان على وابنه من اهل بيت رسول الله ولا يكذبون ومع ذلك طبق القانون ورفض شهادة الابن لاثبات حق والده اما الاخوان فلا يؤمنون بعدالة السماء وانهم قد يفلتوا فى الدنيا لكن عقاب الاخرة اشد وانكى وهل هناك قاضى اعدل من رسول الله ويحكم بكتاب الله انظر ماذا حكم فى هذا الحديث قد لا يعجب الخوان لانهم لا يؤمنون بان ترك العقاب لله وحده اشد من عقاب الدنيا الفانية والتى يغشقونها ويضحون بالاخرة . عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي – صلى الله عليه وسلم – بشريك بن سحماء ؛ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : البينة أو حد في ظهرك قال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ! فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ؛ فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين الحديث بكماله . وقيل : لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم قال سعد بن معاذ : يا رسول الله ، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة ! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه . فقال [ ص: 169 ] رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني . وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة ، هذا نحو معناها . ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك بن سحماء البلوي على ما ذكرنا ، وعزم النبي – صلى الله عليه وسلم – على ضربه حد القذف ؛ فنزلت هذه الآية عند ذلك ، فجمعهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في المسجد وتلاعنا ، فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت ، وقيل : إنها موجبة ؛ ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ؛ فالتعنت ، وفرق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بينهما ، وولدت غلاما كأنه جمل أورق – على النعت المكروه – ثم كان الغلام بعد ذلك أميرا بمصر ، وهو لا يعرف لنفسه أبا .

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