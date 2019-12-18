المجلس الأعلى يعترض على حكم محكمة استئناف طرابلس حول قضية أبوسليم

أخبار ليبيا 24

عبر المجلس الأعلى للدولة، عن اعتراضه على الحُكم الصادر عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، المتعلق بالقضية رقم (100/2014) المعروفة باسم “مذبحة سجن أبو سليم”.

ورأى المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، أن نتيجة هذا الحُكم قد مسّت جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب، مما يتعارض مع مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” وجاءت مخيبة لآمال الليبيين كونها قضية إنسانية تشكل حيّزاً واسعاً من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً على أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم عام 2011.

وقال المجلس: “إيماناً منّا بضرورة ترسيخ احترام استقلال القضاء، والفصل بين السُّلطات، والاعتراض بالطرق القانونية، كمبادئ دستورية حاكمة، وركائز أساسية قامت ثورة 17 فبراير لتحقيقها، وتقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية التي يُناضل أبطالنا في الجبهات اليوم من أجلها”.

وأشار المجلس، إلى أن “إصدار هذا الحكم في طرابلس يؤكد توفر المناخ الديمقراطي الحر الذي يتسم بالشفافية والنزاهة وعدم التدخل في القضاء، رغم التحديات والعراقيل التي تحيط بالجميع، ورُغم حملات التشويه ومكائد بعض الدول لإفشال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا”، وفق نص البيان.

وأصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس أمس الأحد، حكما غيابيا وحضوريا يقضي بسقوط الجريمة المسندة إلى المتهمين في قضية أبوسليم، نظرا إلى انقضاء مدة الخصومة، وفق نص منطوق الحكم.

وكانت محكمة استئناف طرابلس عقدت 21 جلسة وأجلت الحكم مرات عدة في قضية سجن أبوسليم التي تعود أحداثها إلى عام 1996 عندما أقدم القائمون على السجن المعروف باسم الحادثة على قتل قرابة 1200 سجين.

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