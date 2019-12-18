أردوغان: وفد تركي يزور موسكو لمناقشة إرسال قواتنا إلى ليبيا

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أن وفدا تركيا سيزور روسيا قريبا لبحث قضايا إقليمية، يضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلي المخابرات والجيش.

وبحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أضاف أردوغان، أن المناقشات ستتضمن احتمال إرسال تركيا قواتها إلى ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان قد قال في تصريحات صحفية عقب منتدى حول الهجرة بالعاصمة السويسرية جنيف، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكدا استعداد أنقرة لمساعدة الجانب حكومة الوفاق، في أي لحظة إذا اقتضى الأمر.