إردوغان: ميركل اقترحت مشاركة الجزائر وتونس وقطر في مؤتمر برلين

كشف الرئيس التركي، رجب إردوغان، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وجهت دعوة لبلاده للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده قريبا، كما اقترحت في اتصال هاتفي أُجري في 16 ديسمبر الجاري، مشاركة الجزائر وتونس وقطر.

وقال إردوغان، عقب منتدى حول الهجرة بالعاصمة السويسرية جنيف، إن «الشعب الليبي لديه ثقة في هذه البلدان»، مضيفا « بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) لديه نفس الرأي، لذلك سنقرر من سيحضر منا بعد أن نرى من سيشارك في الاجتماع»، حسب تصريحات نقلتها جريدة «حرييت» التركية، الأربعاء.

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وأكد أن وفدًا رفيعًا سيتوجه قريبًا إلى موسكو لإجراء محادثات «جوهرية» حول التطورات الأخيرة في ليبيا إلى جانب غيرها من القضايا الإقليمية، معربًا عن أمله في تحقيق نتيجة بناءة، موضحا أن الوفد يضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى ممثلي المخابرات والجيش.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الكرملين إن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، وذلك خلال محادثات في تركيا الشهر المقبل، فيما أوضحت الرئاسة التركية في بيان بعد ذلك، إن الرئيسين أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله التطورات في ليبيا.

وتؤكد تركيا إن اتفاق ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق «يسمح للبلدين بالقيام بأنشطة مشتركة للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط» حيث تتنازع أنقرة على تلك الموارد مع اليونان وقبرص.

وأوضح وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إنه بمجرد التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية وتسجيله لدى الأمم المتحدة ستبدأ أنقرة في العمل على إصدار تراخيص تنقيب وإنتاج للنفط والغاز في المنطقة.

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