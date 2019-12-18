صبراتة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

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شهدت قاعة فندق الجوهرة في مدينة صبراتة، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية -الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام- وسط حضور فاعل للمختصين والمهتمين بعلوم اللغة وفروعها.

وأحيت مراقبة التعليم في مدينة صبراتة، احتفالية التكريم، بالتعاون مع قسم اللغة العربية بمكتب التفتيش التربوي.

حضر الاحتفالية، مراقب التعليم ومدير مكتب التفتيش التربوي بالمدينة ومدير جوازات فرع صبراتة ومدير مكتب الشباب والرياضة ، وعدد من المثقفين والمهتمين باللغة العربية، في أجواء تضمنت العديد من الكلمات في لغة الضاد.

كُرم في الحفل 22 معلم ومعلمة ومفتش تربوي، تم إحالتهم للتقاعد، نظراً لجهودهم وعطائهم في إرساء قواعد اللغة العربية وبلاغتها.

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