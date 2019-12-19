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اجتماع موسع بمديرية أمن طرابلس لبحث ارتفاع مؤشر السرقة بالإكراه في العاصمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقدت مديرية أمن طرابلس اجتماعا موسعا لدراسة ووضع حلول لإشكالية ارتفاع مؤشر السرقة بالإكراه في بعض أحياء العاصمة، وتكريس الجهود للقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها، من خلال الدوريات الراجلة والراكبة.

وحضر الاجتماع مدير أمن طرابلس، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، ورئيس قسم النجدة، ورئيس القافلة الأمنية، وآمر قوة دعم المديرية، حسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع التواصل «فيسبوك» اليوم الخميس.

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وكان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، بحث أمس الأربعاء، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن. وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الم يبحث هذا الاجتماع الموسخ كيف هرب قاتل البكوش الى تركيا وظن ابو القاتل الداعرة الاخوانى انه شاطر وفلت من العدالة ونسى ان عدالة السماء اشد وان القصاص فى الدنيا فى مصلحة القاتل فى الاخرة حيث سيخلد فى النار والمضحك ان امن طرابلس الموسخ يسيطر عليه مجرمين يستحقوا الاعدام مائة مرة على الاقل من اول السراج الخائن العميل للاحتلال التركى مع باشاغا وحاميها حراميها

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