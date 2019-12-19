المسماري: الوفاق تدفع بأطفال المدارس ودور الرعاية إلى المحاور

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن المعارك قوية الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرق طرابلس، جازما بأن قوات الجيش ستحسم المعركة في أي لحظة.

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أن الجيش الليبي سيقضي على كل مسلح، وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس، وستقضي على كل من وقف مع المليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي، أو المعنوي، أو الإعلامي، وفق قوله.

وتابع: “سوف ندمر أي موقع يهدد أمن ليبيا والمواطن الليبي، وسنصل لكل من مد يد العون لهذه المليشيات وعاث في الأرض فسادا”، داعيا عناصر المنخرطة في القتال في صفوف حكومة الوفاق إلى إلقاء السلاح والخروج من المعركة، مطالبا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية متابعة ملف تجنيد أطفال المدارس ودور الرعاية، والدفع بهم إلى المحاور.

واستطرد قائلا: “نطالب الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي”

وشدد المسماري، خلال المؤتمر، على أن معركة طرابلس لن تتوقف “حتى إنجاز كافة المهام القتالية”، مضيفا: “سنحاسب كل من مد يده للعدوان الخارجي التركي للبقاء على الأراضي الليبية”.