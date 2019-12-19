“أعلى الدولة”: مذبحة بوسليم عامل رئيسي في انطلاق ثورة فبراير

أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً مساء أمس الأربعاء بشأن الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، المتعلق بالقضية رقم (100/2014) المعروفة باسم مذبحة سجن أبو سليم.

وجاء في بيان المجلس: (أن نتيجة الحُكم مسّت جوهر العدالة و أضحت الجريمة دون عقاب، ما يتعارض مع مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” وجاءت مخيبة لآمال الليبيين كونها قضية إنسانية تشكل حيّزاً واسعاً من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً على أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم عام 2011م).

ورأى المجلس من خلال بيانه إن إصدار هذا الحكم في طرابلس يؤكد توفر المناخ الديمقراطي الحر الذي يتسم بالشفافية والنزاهة وعدم التدخل في القضاء-حسب ماجاء في البيان.

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