دورة بـ بنغازي للنازحين وذوي الإعاقة حول الهواتف الذكية

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اختتمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، دورة تدريبية بالمجان بعنوان “نحو حياة أفضل” الخاصة بصيانة الهواتف الذكية، بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية وبرعاية الاتحاد الأوروبي، في مدينة بنغازي.

استهدف المشروع تدريب 30 شخصا، وتواصلت لـ 10 أيام ،واستهدف النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة..ويشرف على الدورة المدرب محمود عبدالهادي.

تحصل المتدربون في ختام الدورة،على شهادة معتمدة من شركة بوصلة الذات للتطوير..وهدفت الدورة إلى تعليم المتدربين فك وتركيب الهواتف الذكية وفحصها والتعرف على أعطالها وصيانتها.

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