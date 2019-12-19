قوة نظامية من الخمس تعلن جاهزيتها للحرب مع الجيش الوطني –((فيديو))

تقرير|218

تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو مسجل لبيان قوة من مدينة الخمس ذكرت بأنها شباب عملية الكرامة بالمدينة مكونة من ضباط وضباط صف وجنود وقوة مساندة من الخمس أعلنت تأكيد انحيازها للجيش الوطني في معركته ضد التشكيلات المسلحة والمجموعات الإرهابية حسب وصف البيان.

أوضحت القوة عبر بيانها انها تنتمي لكل مكونات وأحياء وقبائل الخمس من الجحاوات وسيلين وسوق الخميس والساحل وبركة وكعام والمرقب وغنيمة ولبدة والخمس المدينة.

وأكد بيان القوة أن مدينة الخمس دعمت عملية الكرامة منذ انطلاقتها ووقوفها ومساندتها للجيش الوطني لمنع التقسيم والحفاظ على وحدة البلاد بمسيرات وبيانات منذ بداية الحرب على الإرهاب – حسب وصف البيان.

وأبدا منتسبو قوة الخمس دعم الجيش بكل ما يملكون وعبروا عن مدى جاهزيتهم لدخول الحرب بالتفاهم مع مساندين من المدن المجاورة في زليتن ومسلاتة لطرد التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق والكفاح ضد الأتراك كما كافح أجدادهم ضد الغزاة الايطاليين وارجاع مدينة الخمس للحكومة المؤقتة .

وخلص بيان قوة الخمس إلى مطالبة الأهالي بسحب أولادهم من الجبهات وانهم على استعداد لمعركة المرقب الثانية – في إشارة من البيان لمعركة المرقب التي دارت رحاها قديماً في منطقة المرقب بالخمس ضد الاحتلال الإيطالي الفاشيستي .

يأتي هذا البيان بعد أيام من إعلان فعاليات من مدن الخمس وزليتن ومسلاتة التحاقها بإعلان النفير العام الصادر عن النخب السياسية والعسكرية والمحلية لمدينة مصراتة في مواجهة الجيش الوطني الذي يخوض معركته في مدينة طرابلس ضد التشكيلات المسلحة وقوات الوفاق.

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