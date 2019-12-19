مشاركة ليبية في اجتماع لجنة الخبراء العرب حول ذوي الإعاقة

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حضر الخبير الدولي في مجال شئون الاعاقة “بشير الفيتوري”- ممثلا عن ليبيا- الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب التابعة لمنظمة “الأسكوا”، الذي أُقيم بفندق سميراميس في القاهرة.

تناول الاجتماع موضوع تقييم الإعاقة وتحديدها كوسيلة لإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل أفضل في البلدان العربية.

وتحدث “الفيتوري” في مداخلة له خلال الاجتماع عن الأوضاع التي تعيشها هذه الشريحة في ليبيا وماهي احتياجات المرحلة في ظل الارتفاع المخيف لحالات الإعاقة بسبب الحروب.

كما تطرق الخبير الليبي في مداخلته عما ماهو مطلوب من دور للمنظمات الدولية من دعم لوجستي لأجل احتواء هذه الفئة في رسم سياسات وخطط دامجة مبنية علي تكافؤ الفرص وتطبيق ما جاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

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