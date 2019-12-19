معلمة من تيجي تضفي أجواءً مريحة للحياة المدرسية-((صور))

تقرير|218

تميزت المعلمة منال إبراهيم الراجحي بمدرسة أبوبكر الصديق في تيجي بباطن الجبل بأفكار وإبتكارات جديدة، فوضعت آلية فريدة من نوعها في طرق التدريس والتعلم من أجل ترغيب طلابها في المدرسة والالتزام بواجباتهم المدرسية و لخلق نوع جديد من طرق التدريس عوضاً عن الطرق التقليدية التي تدرس بالمدارس منذ سنوات.

رتبت المعلمة “منال” الفصل الدراسي بطريقة جديدة ومنسقة وعلى قدر من الأناقة حيث قامت بوضع صناديق لحساب كل طالب لوضع درجات الطالب المتميز والنشيط بشكل عملي وأمام عينيه بدلاً من الطريقة النظرية القديمة كما قامت بتمييز الطلبة من خلال النجمة الذهبية والنجمة الفضية التي تعتبر حافزاً للمتفوقين وقامت أيضا بتخصيص مكان بالقرب من السبورة لمعلم الفصل لوضع الممحاة والخطاط ، كما صنعت أوعية بجانب مقاعد الطلاب لوضع النفايات و أكواب فوق المقعد لوضع الأقلام والأدوات الدراسية .

تحاول المعلمة “منال” أن تجعل من أفكارها نجاحات وهي عازمة على المضي قدماً نحو تقديم أفضل المهارات التعلمية من أجل جيل واع ومتعلم يحمل في عقله علوم وثقافات جديدة لا يستهان بها- حسب ماذكرت فيما تطمح إليه.

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