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الغرياني: الحكم في “قضية بوسليم” باطل ويستند لفقرة من قانون القذافي

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الشيخ الصادق الغرياني –المفتي المعزول- إن قرار محكمة استئناف طرابلس في قضية أبوسليم هو حكم جائر وباطل ووصفه بغير الشرعي إن لم يعفو من أسماهم بأولياء الدم من ذوي ضحايا “مذبحة أبوسليم”.

وأضاف الغرياني في حديث له عبر قناة التناصح أن القتل لا يسقط بالتقادم و أن محكمة استئناف طرابلس استندت إلى فقرة من القانون الذي وصفه بقانون القذافي وهو قانون ملغي وكان ينبغي الحكم بالشريعة الإسلامية وكل ما يخالفها فهو باطل –حسب تعبيره.

وحمل الغرياني الجميع مسؤولية حكم المحكمة قائلاً ما مؤداه ” إن ليس القاضي فقط مسؤول عن الحكم بل كل من شارك في الوصول لهذا الحكم، من كتب ومن شهد وحتى النائب العام ورجال القضاء، فدماء الضحايا في رقابهم جميعا”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • زعمة يستطيع القضاء في بنغازي ان يحكم ببرأة من عارضوا حروب الغوغاء الفاجرة و إرجاع المسلمين الذين هجروا و سلبت أرزاقهم جهارا نهارا ؟ طرابلس أرض الإرهاب و المليشيات يصدر القضاء من قلبها ببرأة مجرمين .ارتكبوا مجزرة لا ريب فيها و اخفوا جثتت الضحايا إلى اليوم

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