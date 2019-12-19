تشغيل بئر مياه في حقل كرثوم بالرجبان

أعلنت بلدية الرجبان (جنوب غرب طرابلس)، اليوم الخميس، تشغيل البئر 361 في حقل آبار مياه كرثوم.

ويصل عمق البئر إلى 560 مترا، بينما مستوى الماء الثابت بها يسجل 341 مترا، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتبعد البئر عن خزان التجميع نحو ثلاثة كيلومترات، وقد زودت بمضخة بقوة 60 حصانا، كما أن البئر حفرت في العام 2007، ضمن خطة حفر آبار أخرى، جار العمل على تشغيلها جميعا.

وفي سياق متصل، تشهد البلدية حاليا تنفيذ شبكات المياه في منطقة البراهمة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية الخاصة بغرف صمامات أنابيب المياه، كما تجري حاليا أعمال إنشاء التفريعات الخاصة بالتوصيلات المنزلية بمشروع شبكة مياه التجمع السكني رأس علي.

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