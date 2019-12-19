زيارة دي مايو إلى ليبيا تثير ساسة روما

أثارت زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا ردود فعل النخب السياسية الإيطالية.

وعلق رئيس الجمعية الإقليمية لمقاطعة صقلية جانفرانكو ميتشيكيه على زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا قائلاً إنه “لايمكن انتظار نتائج إيجابية مع ليبيا إن كان من يجري المفاوضات معها مجرد بائع بوظة سابق”.”

فيما قال رئيس أركان سلاح الجو السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء إن “المهمة الدبلوماسية الإيطالية أشبه بحبة أسبرين لشخص مصاب بمرض عضال، وليست علاجا حقيقيا”.

ومن جانبه وصف الخبير بالشؤون العسكرية ومدير صحيفة (أناليزي ديفيزا) جاناندريا غاياني قرار دي مايو بتعيين “مبعوث خاص” لليبيا يخضع لوزارة الخارجية، بـ الفكرة الصالحة للغاية واصفا إياها بــ “المتأخرة” مضيفا “إننا نلعب اليوم في الوقت الضائع”.

خطوات إيطالية جاءت في محاولة للعودة إلى المشهد بعد غياب عن الساحة وسط بروز أصوات منتقدة للاتفاقيات التي وقعتها إيطاليا مع الوفاق حول المهاجرين والتي وصفها كثيرون بغير القانونية إذ يقوم خفر السواحل التابع للوفاق بإعادة المهاجرين إلى الشواطئ الليبية حتى وإن دخلت مراكبهم في المياه الإيطالية ما يزيد من معاناة المهاجرين في ظل غياب المرافق اللازمة والعناية الطبية في هذا البلد الذي مزقته الصراعات.

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