اخبار ليبيا الان

مع اقتراب إعلان الجيش تحريرها  .. كاره يرفض استخدام القوة مع طرابلس وعلينا الجلوس للخروج من النفق المظلم

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا آمر مليشيا الردع، عبد الرؤوف كارة، كل أطراف الصراع الليبي من كافة المدن والقبائل إلى الجلوس على طاولة واحدة، لكي تخرج ليبيا من نفقها المظلم.

كارة وجه ، في تسجيل صوتي، رسالة لكل الليبين من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، للجلوس على طاولة واحدة للخروج من النفق المظلم، في ظل ترقب العالم والدول العربية للوضع في ليبيا وما سيكون مصيرها في المستقبل.

وطالب بتحكيم العقلاء من كافة المدن الليبية، ووضع حل للازمة الليبية، قائلا: “أما كلام القوة والتهديد هذا كلام لا يصلح، هذه دماء مسلمين تُزهق ومنازل تُهدم، واتفضلوا ليبيا لكل الليبين وأى ليبي يدافع عن طرابلس وعن ليبيا، ونحن نتبع وزارة الداخلية والحكومة الليبية”.

واستنكر آمر الردع، استخدام أسلوب القوة، معتبرًا إياه أسلوب خاطيء، مشددًا على ضرورة حل الأمور بالسياسة والحكمة، والجلوس على طاولة حتى يتم تداول السلطة سلميًا، مستدركًا بقوله: “أليس منكم رجل رشيد، تعالوا نتحاور ونتفق على نقاط معينة ونمشوا عليها، أما تحطوا شماعة الإخوان والمقاتلة على طرابلس ومعتيقة والمناطق الثائرة هذا لا يرضي الله ورسوله”.

وتابع: “طرابلس مش أرض معركة ولا مسرح جريمة، طرابلس فيها مؤسسات دولة وشركات وسفارات وأطفال ونساء، وستجدوا مواجهة شرسة من شباب طرابلس، ولو عاوزين جلسة للحوار اتفضلوا للحوار”.

واختتم كارة تسجيله بالتأكيد على أن “الدولة تبنى على قوانين وأسس، أما الأسلوب الانقلابي والترويع لا يرضي الله، وطرابلس فيها رجال يقاتلوا عليها لآخر قطرة دم”.

وكان القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عيب على ذقنك وانت كذاب اشر وتنكر الحقيقة ان الحكومة التى تتحدث عنها فى طرابلس غير شرعية حيث لم تنل ثقة مجلس نواب الشعب بينما الجيش الوطنى مكلف من نواب الشعب الليبى بقرار رسمى ونصاب قانونى وباعتراف السراج وباشاغا وسيالة فى تسجيلات مصورة بان المشير خليفة هو قائد الجيش الوطنى واى شرعية للسراج الذى خالف اتفاق الصخيرات بانه يكون القرار بالتوافق بين الجميع ومدة التوافق عام واحد يتم اخراج المليشيات الارهابية .اليس فيكم انتم رجل رشيد يقول لكم ان رئيس البرلمان هو القائد الاعلى للجيش الوطنى لانه اعلى سلطة منتخبة من الشعب وانه ولى الامر الشرعى وان الخروج عليه طبقا للشريعة الاسلامية جريمة حدها القتل ان الاوان حقنا للدماء ان تسلموا انفسكم للجيش الوطنى مقابل عفو تطبيقا للاية التالية لاية حد الحرابة فى قوله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)
    اما اذا قبض عليكم الجيش فسيطبق عليكم حد الحرابة طبقا للشريعة الاسلامية التى تجهلوها رغم الذقون الطويلة على الفاضى

    رد

  • كلامك لا يحل ولا يربط
    انت مليشيا زيك زيهم قعمز في حوشك ونقص تفتفيت ، وقبل ما تنصح غيرك انصح نفسك وجماعتك المسلحة يلقوا السلاح وتبرأ ذمتك
    مش انت متخصص في مكافحة الجريمة؟ شن دخلك في السياسة ؟
    اللي فيه سر من الكلاب ينبح..
    مليشياوي يطالب بحقن الدماء!؟

    رد

  • هناك فارق كبير بين التجارة مع الله بان يكون المسلم عمله خالصا لوجه الله واتباع سنة رسوله من صدق وامانه وحب الخير للناس والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره وبين تجار الدين امثال هذا الكاره الكاره للحق منافق كاذب فاجر اعماه اطماع الدنيا خدع الشباب المسلم باسم الدين وجعلهم خوارج العصر شر خلق الله كما وصفهم رسولنا الكريم
    فمن صِفاتِهم الثابتةِ في السُّنَّةِ:

    1- صِغارُ السِّنِّ: فهُم في غالبِهم شَبابٌ صِغارٌ، يَقِلُّ بينَهم وُجودُ الشُّيوخِ والكِبارِ من ذَوي الخِبرةِ والتَّجارِبِ، قال عنهمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ)، قال الحافظُ ابنُ حجَرٍ في الفتحِ (12/287): “‏وَالْحَدَثُ هُوَ الصَّغِيرُ السِّنِّ”.

    2- الطَّيشُ والسَّفَهُ: فعامَّةُ الخوارجِ ومَن يَتبنَّى فِكرَهم منَ الشبابِ الذين تغلِبُ عليهمُ الخِفَّةُ والاستعجالُ والحَماسُ، وقِصَرُ النَّظَرِ والإدراكِ، مع ضِيقِ الأفُقِ وعدَمِ البصيرةِ، كما جاء في الحديثِ المُتَّفَقِ عليه: (يَأْتي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثاءُ الأَسْنانِ، سُفَهاءُ الأَحْلامِ)، والأحلامُ: الألبابُ والعقولُ، والسَّفَهُ: الخِفَّةُ والطَّيشُ.

    قال النَّوَويُّ: “يُسْتَفادُ منه أنَّ التَّثَبُّتَ وقُوَّةَ البَصيرةِ تَكونُ عِنْدَ كَمالِ السِّنِّ وكَثْرةِ التَّجارِبِ وقُوَّةِ العَقْلِ”، نقلَه عنه الحافظُ في الفتحِ.

    3- الغُرورُ والتَّعالي: فالخوارجُ يُعرَفونَ بالكِبْرِ والتعالي على عِبادِ اللهِ، والإعجابِ بأنفُسِهم وأعمالِهم؛ ولذلك يُكثِرونَ منَ التفاخُرِ بما قدَّموه وما فَعَلوه!!

    قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: (إِنَّ فيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدونَ ويَدْأَبونَ، حتى يُعْجَبَ بهمُ النَّاسُ، وتُعْجِبَهُمْ نُفوسُهم، يَمْرُقونَ منَ الدِّينِ مُروقَ السَّهْمِ منَ الرَّمِيَّةِ) رواه أحمدُ بسنَدٍ صحيحٍ.

    ويَدفَعُهم غُرورُهم لادِّعاءِ العِلمِ، والتطاوُلِ على العُلَماءِ، ومواجهةِ الأحداثِ الجِسامِ، بلا تجربةٍ ولا رَويَّةٍ، ولا رُجوعٍ لأهلِ الفقهِ والرأيِ.

    4- الاجتهادُ في العِبادةِ: فهُم أهلُ عِبادةٍ من صَلاةٍ، وصيامٍ، وقراءةٍ، وذِكرٍ، وبَذْلٍ، وتضحيةٍ، وهذا ممَّا يَدْعو للاغترارِ بهم، ولذا جاءَ البيانُ النبويُّ واضحًا في التنبيهِ على هذه الصِّفةِ فيهم: (لَيْسَ قِراءَتُكُمْ إلى قِراءَتِهم بشَيْءٍ، ولا صَلاتُكُمْ إلى صَلاتِهم بِشَيْءٍ، ولا صِيامُكُمْ إلى صِيامِهِمْ بِشَيْءٍ) رواه مسلِمٌ.

    وقالَ: (يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مع صَلاتِهِمْ، وَصِيامَهُ مع صِيامِهِمْ) متفَقٌ عليه.

    وإذا كان الصحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم يَحتقِرونَ صَلاتَهم مع صَلاتِهم؛ فكيف بغيرِ الصحابةِ؟!

    ولمَّا لَقِيَهم عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ قال: “فَدَخَلْتُ على قَوْمٍ لَمْ أَرَ أَشَدَّ اجْتِهادًا مِنْهُمْ، أَيْديهم كَأَنَّها ثِفَنُ الإِبِلِ [أيْ غَليظةٌ]، وَوُجوهُهُمْ مُعَلَّمةٌ من آثارِ السُّجودِ” رواه عبدُ الرزَّاقِ في المُصنَّفِ.

    5- سوءُ الفَهمِ للقرآنِ: فهُم يُكثِرونَ من قِراءةِ القرآنِ والاستدلالِ به، لكنْ دونَ فِقهٍ وعِلمٍ، بل يَضَعونَ آياتِه في غيرِ مَوضعِها؛ ولهذا جاء وَصفُهم في الأحاديثِ: (يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ يَحْسَبونَ أَنَّه لَهُمْ، وهو عَلَيْهِمْ)، (يَتْلونَ كِتابَ اللَّهِ رَطْبًا، لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ)، (يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهُمْ).

    قال الإمامُ النَّوَويُّ في شرحِ صحيحِ مُسلمٍ: “ليس حَظُّهمْ منَ القُرآنِ إلَّا مُرورَه على اللِّسانِ، فلا يُجاوِزُ تَراقِيَهم لِيَصِلَ قُلوبَهمْ، وليس ذلك هو المَطْلوبَ، بل المَطْلوبُ تَعقُّلُه، وتَدَبُّرُه بِوُقوعِه فِي القَلبِ”.

    وقال شيخُ الإسلامِ: “وكانتِ البِدَعُ الأُولى مِثْلُ بِدْعةِ الخَوارِجِ إنَّما هي من سوءِ فَهْمِهم للقُرآنِ، لم يَقْصِدوا مُعارَضتَهُ، لكنْ فَهِموا منه ما لم يَدُلَّ عليه” مجموعُ الفَتاوى.

    ‏ولذلك قال فيهم عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهم: “انْطَلَقوا إلى آياتٍ نَزَلَتْ فِي الكُفَّارِ، فجَعَلوها على المُؤْمِنينَ”، ذكرَه البُخاريُّ تعليقًا.

    قال ابنُ حَجَرٍ: “كان يُقالُ لهمُ القُرَّاءُ لشِدَّةِ اجْتِهادِهِمْ في التِّلاوةِ والعِبادةِ إلَّا أنَّهم كانوا يَتَأَوَّلونَ القُرآنَ على غَيْرِ المُرادِ منه، ويَسْتَبِدُّونَ برَأيِهم، ويَتَنَطَّعونَ في الزُّهْدِ والخُشوعِ وغيرِ ذلك” فتحُ الباريِ لابنِ حجَرٍ.

    6- الكلامُ الحسَنُ المُنمَّقُ: فكلامُهم حسَنٌ جميلٌ، لا يُنازِعُ أحَدٌ في حَلاوتِه وبلاغتِه!! فهم أصحابُ مَنطِقٍ وجدَلٍ، يَدْعونَ لتحكيمِ الشريعةِ، وأنْ يكونَ الحُكمُ للهِ، ومحاربةِ أهلِ الرِّدَّةِ والكفرِ، ولكنَّ فِعالَهم على خلافِ ذلك!!.

    كما قال عنهمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (يُحْسِنونَ الْقِيلَ، ويُسيئونَ الفِعْلَ)، (يَتَكَلَّمونَ بكَلِمةِ الْحَقِّ)، (يَقولونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ).

    قال السِّنْديُّ في حاشيتِه على سُننِ النَّسائيِّ: “أَيْ يَتَكَلَّمونَ ببَعْضِ الأَقْوالِ التي هي مِن خِيارِ أقْوالِ النَّاسِ في الظَّاهِرِ، مثلِ: إنِ الحُكمُ إلَّا للهِ، ونظائرِه، كدُعائِهم إلى كتابِ اللهِ”.

    7- التَّكفيرُ واستباحةُ الدِّماءِ: وهذه هي الصفةُ الفارقةُ لهم عن غيرِهم؛ التكفيرُ بغيرِ حَقٍّ، واستباحةُ دِماءِ المخالِفينَ لهم، كما قال عنهمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (يَقْتُلون أَهْلَ الإسلامِ ويَدَعونَ أَهْلَ الأَوْثانِ) متفَقٌ عليه.

    وهذا “من أَعْظَمِ ما ذَمَّ به النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الْخَوارِجَ” مجموعُ الفتاوى.

    وسببُ قتلِهم لأهلِ الإسلامِ تَكفيرُهم لهم؛ قال القُرطُبيُّ في المُفهِمِ: “وذلك أنَّهم لمَّا حكَموا بكُفرِ مَن خرَجوا عليه منَ المسلِمينَ، استباحوا دِماءَهم”.

    قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميَةَ: “فإنَّهم يَسْتَحِلُّون دِماءَ أَهْلِ القِبْلةِ لاعْتِقادِهم أنَّهم مُرْتَدُّونَ أَكْثَرَ ممَّا يَسْتَحِلُّونَ مِن دِماءِ الْكُفَّارِ الذين لَيْسوا مُرْتَدِّينَ” مجموعُ الفتاوى.

    وقال: “وَيُكَفِّرونَ مَن خالَفَهم في بِدْعَتِهم، ويَسْتَحِلُّونَ دَمَهُ ومالَه، وهذه حالُ أَهْلِ الْبِدَعِ يَبْتَدِعونَ بِدْعةً ويُكَفِّرونَ مَن خالَفَهم فيها” مجموعُ الفتاوى.

    والتكفيرُ عندَ الخوارجِ له صُوَرٌ كثيرةٌ: كتكفيرِ مرتكِبِ الكبيرةِ، أو التكفيرِ بما ليس بذنبٍ أصلًا، أو التكفيرِ بالظنِّ والشُّبُهاتِ والأمورِ المُحتمِلةِ، أو بالأمورِ التي يَسوغُ فيها الخِلافُ والاجتهادُ، أو دونَ التحقُّقِ من توفُّرِ الشروطِ وانتفاءِ الموانعِ، ولا يَعذُرونَ بجهلٍ، ولا تأويلٍ، ويُكفِّرونَ بلازمِ الأقوالِ ومآلاتِها، ويستحِلُّونَ دِماءَ مَن يُكفِّرونَهم دونَ قَضاءٍ ولا مُحاكَمةٍ ولا استتابةٍ.

    ولهذا قال عنهمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (يَمْرُقونَ منَ الإسلامِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ منَ الرَّمِيَّةِ)، ” فشبَّهَ مُروقَهم منَ الدِّينِ بِالسَّهْمِ الذي يُصيبُ الصَّيْدَ فيدخُلُ فيه ويخرُجُ منه؛ مِن شِدَّةِ سُرعَةِ خُروجِه لقُوَّة الرَّامي، لا يَعلَقُ من جَسَدِ الصَّيْدِ بِشَيْءٍ”. عمدةُ القاري.

    وفي صحيحِ مسلمٍ: (هُمْ شَرُّ الخَلْقِ وَالْخَليقةِ)، وعندَ أحمدَ بسنَدٍ جيِّدٍ: (طُوبَى لمَن قَتَلَهُمْ وقَتَلوهُ)، قال ابنُ حجَرٍ: “وفيه أنَّ الخَوارِجَ شَرُّ الفِرَقِ المُبْتَدِعةِ منَ الأُمَّةِ المُحَمَّديَّةِ” فتحُ الباري.

    8- اتخاذُهم شِعارًا يَتميَّزونَ به عن سائرِ الناسِ: ولهم في كلِّ عَصرٍ وزمانٍ شِعارٌ يَتميَّزونَ به، وقد يكونُ هذا الشِّعارُ في الرايةِ، أو لونِ اللِّباسِ، أو هيئتِه، أو غيرِ ذلك.

    رد

  • الابلاغ عن حالات تزوير في الالقاب والكنية في بعض العائلات بمحلة سوق الجمعة بلدية طرابلس السجل المدني بعد أنتقال معظم النازحين من المناطق الاخرى مثل غريان ومصراتة وترهونة وغيرهم من المناطق ـ فعلى مشرفي إدارة السجل المدني والاحوال الشخصية الالتزام بالصدق والاستعانة بمشايخ المساجد وأعيان المنطقة لمعرفة عمليات التزوير وسرقة الالقاب الليبية .

    رد

  • المعركة الان فى ليبيا بين انصار الدولة الوطنية الليبية ويقودها الجيش الوطنى مدعوما باغلبية شعبية ساحقة والطرف الاخر الخوان والمجرمين من دواعش وسراق مال عام من انصار الدولة العثمانية يتصورون ان سلطان الدعارة العثمانى سينصبهم ولاة تابعين للسلطنة يستعبدون الشعب الليبى وواهم من يتصور انه يستطيع ان يهزم جيش مدعوم بارادة شعبية هائلة ويدافع عن سيادته وكرامته فالنصر حتما فى صالحه ومن يدعمه اردوغان سيدعك فى كل مكان تحت اقدام الشرفاء وهم الاغلبية والخوان هم الاغبية التى تسحق دائما وليس فيهم رجل رشيد وعندما يصل الجيش شارع الرشيد قادما من ميدان السويحلى حتى سوق الحوت وموقف الزاوية وصولا لشارع عمر المختار فى مدخل ساحة الشهداء

    رد

  • اريد ان اسأل الشيخ كاره ياخسارة كل من تقاتل معهم ضد الجيش الوطنى تتوفر فيهم صفات المنافقين من كذب وغدر وخيانه وفجر عند الخصام بينما راينا المشير بتعامل باسلوب اسلامى يعطى الامان لمن يلقى السلاح وطبق هذا مع الخوان فى غريان فغدروا بالجيش وطعنوه من الخلف وقتلوا الجرحى فى مستشفى غريان واذا كنت تنكر انكم كاذبون وانت تعلم انك من الكاذبين فلنعمل بقوله تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)

    رد

  • كواحد من اول من رفعوا شعار الاسلام هو الحل فى انتخابات البرلمان فى مصر عام 1978 واقود غرفة عمليات انتخابية بمعقل حزب العمل اقول للشيخ كاره ياخسارة انت ابعد الناس عن العمل بالثوابت الاسلامية وتنحاز للباطل وللاسف فان الغلو فى الدين وسفك الدماء اخطر من الملحدين انفسهم فالملحد اخطأ فى حق نفسه والله من سيحاسبهم وقد يهديه قبل الموت اما الارهابى القاتل فاجرم فى حق الاخرين وجريمته لاتغتفر الا بالقصاص منه او يخلد فى النار يوم الحساب

    رد