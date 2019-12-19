مغيب: النواب سيفتح باب التطوّع لصد “العدوان التركي”

أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب أن المجلس سيفتح باب التطوع أمام كل ليبي قادر على الوقوف في وجه التدخل التركي، في حال تجرأت أنقرة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع الوفاق.

وحول الدوافع وراء توقيع الاتفاقية، قال مغيب في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سارع لتوقيع الاتفاقية فور اقتراب الجيش الوطني من إنهاء مهمته في القضاء على المجموعات المسلحة والإرهابية في طرابلس، خوفا من انهيار مشروعه في ليبيا على غرار انهيار مخططاته في مصر.

وأشار النائب في مجلس النواب إلى أن أردوغان الذي أصبح يُطلق تصريحاته المتخبطة بعد توقيع الاتفاقية “تدل على أنه يطارده كابوس سقوط مشروع الإخوان في ليبيا كما سقط في مصر، وأنه كان يبني الكثير من الآمال على نجاح هذا المشروع في ليبيا والدول المجاورة لها”.

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