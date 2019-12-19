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برلماني يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم نائب البرلمان الأوروبي المنتمي لحركة خمس نجوم، فابيو ماسيمو كاستالدو، حكومة الوفاق والسلطات التركية بانتهاك القانون الدولي للبحار وتجاهل الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كاليونان وقبرص.

وطالب فابيو الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف هذه التعديات نظراً “للدور الاستراتيجي الذي تلعبه ليبيا قبل كل شيء على مسرحي البحر المتوسط وبالنسبة لأوروبا بأسرها”.

وأضاف: “إننا ندعو الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل إلى التدخل بشأن الإجراءات الملموسة التي يُعتزم اتخاذها للدفاع عن حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وحذر نائب البرلمان الأوروبي من العواقب المأساوية في حال تدخلت تركيا عسكرياً في ليبيا، مُشيراً إلى أنه يصعب تخيّل تبعات هذه الخطوة الخطيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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