المسماري : الجيش يؤمن المناطق التي وصل إليها بكافة الجهود المتوفرة

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة تؤمن جميع المناطق التي وصلت إليها بكافة الجهود المتوفرة لديها، مؤكدا أن جميع الأراضي الليبية أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة تتقدم كل يوم إلى الأمام مشيرا إلى أن هناك تقدمات فيما يخص المنطقة العسكرية الغربية .

الناطق باسم القيادة العامة جدد الدعوة للشباب المغرر بهم للخروج والانسحاب من المعارك، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحسم المعركة في أي لحظة، وستقضي قضاء تاما على كل مسلح ميليشياوي داخل طرابلس، وعلى كل بؤرة تهدد الأمن في العاصمة.

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