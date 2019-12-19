مجلس الدولة: حكم بوسليم يمس جوهر العدالة في ليبيا

رأى المجلس الأعلى للدولة، أن الحكم لصادر عن محكمة الاستئناف طرابلس المتعلق بقضية أبوسليم، يمس جوهر العدالة في ليبيا.

وقال المجلس في بيان أصدره أمس الأربعاء، “إن المجلس تابع الحُكم الصادر عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، المتعلق بالقضية رقم (100/2014) المعروفة باسم (مذبحة سجن أبو سليم)، وإذ يعتقد المجلس أن نتيجة هذا الحُكم قد مسّت جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب، ما يتعارض مع مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” وجاءت مخيبة لآمال الليبيين كونها قضية إنسانية تشكل حيّزاً واسعاً من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فإن إصدار هذا الحكم في طرابلس يؤكد توفر المناخ الديمقراطي الحر الذي يتسم بالشفافية والنزاهة وعدم التدخل في القضاء، بالرغم من التحديات والعراقيل التي تحيط بنا، ورُغم حملات التشويه ومكائد بعض الدول لإفشال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا”، بحسب نص البيان.