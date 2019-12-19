سفير الرئاسي لدى أنقره: لدينا ثقة بأن أردوغان سيمد يد العون لليبيين دون تأخير

ليبيا – إعتبر سفير المجلس الرئاسي لدى أنقرة عبدالرزاق مختار أن هناك علاقة تاريخية تجمع ليبيا وتركيا وجمعت الشعبين ما جعلهما متحدين وفقاً لقوله.

سفير المجلس الرئاسي لدى أنقرة أعرب في تصريح لصحيفة “حربيت التركية” اليوم الخميس وتابعتها صحيفة المرصد عن ثقتهم بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيمد يد العون لمن وصفهم بـ”الليبيين” (حكومة الوفاق ومسلحيها) دون تأخير.

وزعم أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ليس بالأمر الغريب، مرجعاً ذلك إلى مثال وهو عندما قامت تركيا بإرسال جنودها إلى ليبيا في عام 1551 بعد طلب من أهالي طرابلس.

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