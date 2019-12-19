مجلس النواب: الشعب الليبي لن يتوانى عن التصدي للأطماع التركية

أخبار ليبيا 24 – خاص

جدد مجلس النواب بطبرق، رفضه الاتفاق الأمني والعسكري، الذي وصفه بـ”الباطل” بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا والحكومة التركية.

المجلس أعلن، في بيان له، استنكاره التدخلات المتكررة من قبل النظام التركي في الشأن الداخلي الليبي، مُدينًا إعلان الرئيس التركي، رجب أردوغان استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.

ووصف المجلس إعلان أردوعان، بالتدخل السافر في الشأن الليبي، مؤكدين استعدادهم للرد على أي تهديدات تمس سيادة ومصالح شعبها؛ مضيفًا: “الشعب الليبي الذي جابه المستعمر على مر تاريخه وقدم ‏سبيل كرامته وسيادته لن يتوانى عن التصدي للأطماع التركية في ليبيا”.

وأعرب البيان عن تأييد المجلس للخطوات التي اتخذها رئيسه، عقيله صالح بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية ببطلان هذه الاتفاقية ومطالبة مجلس النواب بسحب الاعتراف الدولي من حكومة فائز السراج.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر بالسابع من الشهر ذاته.

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