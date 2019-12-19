دي مايو يعرب عن تفاؤله بالإجراءات التحضرية لمؤتمر برلين

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب أمس، توافق الأطراف الدولية على صيغة البيان الختامي لمؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

ووصف دي مايو لقاءاته الدبلوماسية في ليبيا مع القائد العام المشير خليفة حفتر ومجلس النواب والمجلس الرئاسي بالمثمرة، مؤكدا الأولوية المطلقة لدى روما لإحلال الاستقرار في ليبيا وكامل منطقة المتوسط.

وأوضح دي مايو أن بلاده تواصل دعم المساعي لإقامة مؤتمر برلين وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، معربا عن تفاؤله بما أنجز من إجراءات التحضير للمؤتمر الذي لم يتقرر موعده النهائي بعد، حسب تعبيره.

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