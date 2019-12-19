تعرف على حالة الطقس اليوم في ليبيا

العنوان_ليبيا

قال مركز الأرصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الخميس إن مناطق غرب ليبيا تشهد أدواء معتدلة في كل المناطق نتيجة تاثر المنطقة بمرتفع جوي.

حيث يشهد طقس مناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس اجواءا مستقرة اليوم الخميس مع أجواء صافية بكافة المناطق ، بينما يكون الطقس يوم غدا الجمعة غائم جزئياً إلى كلياً بالسحب العالية.

وتكون درجات الحرارة بالمنطقة نهاراً تتراوح ما بين ( 19 – 21 ) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 17 ) بالجبل الغربي، وحركة الرياح غربية وجنوبية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة.

فيما يكون طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي مستقرا على أغلب المناطق مع أجواء صافية إلى قليلة السحب.

بينما تكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 18 – 21 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 14 – 17 ) بالجبل الأخضر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ، بينما تبقى نشطة إلى قوية اليوم الخميس على سهل بنغازي وغرب الجبل الأخضر ( 40 – 50 ) كم/س ، وتتراجع سرعتها يوم غد الجمعة بحيث تصبح خفيفة إلى معتدلة.

فيما يشهد طقس مناطق الوسط والجنوب اجواءا مستقرة مع أجواء صافية بكافة المناطق ، بينما يكون الطقس غائم جزئياً إلى كلياً بالسحب العالية يوم غدا الجمعة بمناطق الجنوب الغربي.

وبحسب التقرير فتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 19 – 22 ) درجة مئوية ، تصل إلى ( 24 ) درجة في تراغن ومرزق والقطرون، وتكون حركة الرياح متغيرة الأتجاه سرعتها من خفيفة إلى معتدلة.