الكبير يتوجه إلى تونس لحضور المنتدى المصرفي المغاربي

قال مصدر مطلع يعمل في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في تصريحات لـ218 صباح اليوم الخميس إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووفد رفيع المستوى سيشارك في المنتدى المصرفي المغاربي الذي سينظم غدا الجمعة في تونس برعاية مصرف تونس المركزي تحت شعار “الرقمنة والشمول المالي في المغرب العربي”.

ووفقا للمصدر ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه وصفته فإن الكبير والوفد المرافق له سيعقدان سلسلة من الاجتماعات لبحث التعاون مع البنوك المغاربية ومؤسسات مالية أخرى.

وسيشارك في المنتدى محافظو البنوك المركزية المغاربية و 180 مصرفا ومؤسسة مالية بالإضافة لـ5 شركات نقدية وسيتم النقاش في المنتدى حول 6 محاور أساسية وهي الرقمنة والشمول المالي “المقاربات والأدوات” بالإضافة إلى محور الابتكار المالي والفرص في المغرب العربي وبرنامج الإصلاحات التنظيمية ودراسة المخاطر المالية بالمنطقة ودراسة دور الخدمات المصرفية عبر الهواتف ومدى قدرتها للنهوض بالقطاع المصرفي.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد شارك الأيام الماضية في الحوار الاقتصادي الأمريكي الليبي الذي نظمته السفارة الأمريكية وتناول فيه الجانبان أوجه التعاون وتعزيز الشفافية لضمان تطوير النظام الاقتصادي والنقدي في ليبيا.

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