زليتن تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نظم منتدى اللغة العربية في زليتن، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر، تحت شعار «لغتي هويتي».

وحسب بيان نشرته بلدية زليتن، اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، فقد عقدت الاحتفالية في مقر مكتب الثقافة بزليتن، مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد من الكتاب والأدباء والمهتمين باللغة العربية ومنظمات المجتمع المدني.

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وألقى بعض الحضور عددا من الكلمات، التي أكدت أهمية اللغة العربية وانفرادها بين اللغات في عدد المفردات، مطالبة بضرورة أن تحظى بمكانتها في المجتمع باعتبار أنها لغة القرآن.

ودعت الكلمات أبناء اللغة إلى الغوص في بحار مفرداتها ومعانيها لاستخراج الدرر النفيسة منها والتمسك والاعتزاز بها، باعتبار أنها رمز للهوية ومصدر لقوة الأمة، وفق البيان.

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