غوتيريس: ليبيا تحولت إلى ورم سرطاني ينشر الصراعات في المنطقة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء، إن الأوضاع في ليبيا أصبحت تمثل ورما سرطانيا ينشر انعدام الاستقرار والصراعات في مناطق عدة من أفريقيا.

وانتقد غوتيريس -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي-قيام دول بالانتهاك العلني وتحدي قرارات الشرعية الدولية لحظر السلاح إلى ليبيا، قائلا “من الجلي عدم قدرتنا الانتصار في المعركة ضد الارهاب في الساحل الا بتحقيق السلام في ليبيا والذي يعد شرطا مطلقا من أجل التوصل الى السلام والاستقرار في جانب كبير من القارة الأفريقية واحلال الاستقرار في شمال أفريقيا”.

وأشار إلى أنه “من الجوهري التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا كما يلزم بشكل أساسي بعد وقف القتال العمل على عقد حوار في ليبيا من أجل التوصل الى حل سياسي”.