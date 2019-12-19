الخارجية الروسية تعرب عن إستغرابها من تلويح أمريكا بالعقوبات ضدها بسبب التدخل في ليبيا

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء أن موسكو تشعر بالحيرة من ظهور مشروع قانون عقوبات على روسيا في الكونغرس الأميركي لما يوصف بـ”التدخل في ليبيا”.

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق لها على صياغة مشروع “قانون تعزيز الاستقرار في ليبيا” والذي ينص على فرض عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في شؤون البلاد وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت: “هذا أمر محير للغاية، رغم أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة لم تعد هذه الكلمة تعبر بوضوح عن جوهر ما يحدث”.

وأضافت “لسوء الحظ، هذه الخطوات العدوانية للغاية… أضحت ضمن ممارسات المسؤولين الرسميين للولايات المتحدة”.

كمت أعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن موسكو على استعداد لتقديم مساهمة كبيرة لأنها تحافظ على الاتصالات مع جميع القوى السياسية الليبية الفاعلة وتدعو إلى وقف جميع الأعمال العدائية وإقامة حوار سياسي شامل بين الليبيين.

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