عمليات المنطقة الوسطى: القوات الخاصة تقدمت إلى نقطها المحددة في وقت قياسي

ليبيا – أكد القيادي في غرفة عمليات المنطقة الوسطى فرج الورفلي أن تقدمات القوات المسلحة إلى النقاط المحددة لها وفقا للخطة الموضوعة جاء في وقت قياسي وسريع ما وضع عناصر الإرهابيين الأجانب في “اختبار صعب”.

الورفلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية” أمس الثلاثاء قال إن التزام القوات بما هو مخطط لها سلفا دلالة واضحة على حرفية الوحدات المسلحة التي تواجه أشرس التنظيمات الإرهابية في ظل القرارات الجائرة بحظر توريد السلاح المفروض على الجيش.

وأضاف الورفلي أن العناصر الارهابية المدربة في سوريا والقادمة من تركيا عن طريق مطار مصراتة وضعت في اختبار صعب في مواجهة مفرزة القوات الخاصة الليبية المدربة على المعارك الليلية والمناورة خلف خطوط العدو.

الورفلي اختتم تصريحه بالتأكيد على أن المعارك التي يقودها الجيش للقضاءلى الإرهاب ستستمر حتى استعادة كل شبر من ليبيا.

يشار إلى أنه قد تحركت قوة كبيرة تابعة للكتيبة 302 صاعقة إلى مناطق محددة لتنفيذ المهام المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية