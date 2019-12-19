السيسي يتفق مع جونسون على الوصول إلى حل في ليبيا يستعيد مفهوم الدولة الوطنية

ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إن رئيس الوزراء البريطاني شدد على عزم بلاده الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد الاتصال التطرق إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية على رأسها الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية وكذلك العمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية.

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