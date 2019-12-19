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فريق أممي في زيارة لمركز إيواء المهاجرين بطرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت وكالات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال هذا الأسبوع، بمهمّة لتقييم الاحتياجات في مركز التجمع والمغادرة “مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين” بالعاصمة طرابلس.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الخطوة تأتي في إطار مبادرة أطلقها يعقوب الحلو، نائب الممثل الخاص للأمين العام / منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، لافتة إلى أن مركز التجمع والمغادرة، والذي يقع تحت صلاحيات وزارة الداخلية الليبية، استقبل منذ شهر يوليو الماضي قرابة 1,000 شخص من غير ذوي الأولوية للإجلاء إلى المركز دون إجراءات رسمية باحثين عن المساعدة.

كما زار الفريق، مكتب المفوضية الخاص بإرشاد طالبي اللجوء، والمرفق الصحي الذي تديره الهيئة الليبية للإغاثة، والمرافق الترفيهية بالمركز، وعقد اجتماعات مع مجموعات مختلفة من الموجودين بمركز التجمع والمغادرة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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