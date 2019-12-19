الصالحين : اتفاقية السراج وأردوغان البحرية ذريعة لإرسال الأسلحة والإرهابيين

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي إن الاتفاقية البحرية الموقعة بين السراج وأردوغان هي ذريعة وحجة حتى تتمكن تركيا من إرسال الأسلحة والعتاد والإرهابيين إلى ليبيا.

وأضاف الصالحين في مداخلة مع قناة ليبيا، أن الحراك الدولي المستمر منذ أيام يرجع الفضل فيه للقيادة العامة والجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حربها على الإرهاب في طرابلس، مشيرا إلى أن هذا ما جعل العالم يعيد التفكير بعد أن رأوا أن ما تقوم به القوات المسلحة هو العمل الصحيح لإنقاذ ليبيا من سيطرة الإرهابيين والميليشيات على طرابلس وعلى مقدرات البلاد.

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