البرلمان: على سلامة التحرك للإفراج عن طائرة الخطوط الليبية التي تم قرصنتها في مصراتة

ليبيا – أشارت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب إلى متابعتها “عملية القرصنة” لطائرة الخطوط الليبية التي كانت متوجهه إلى مصراتة لإجراءات عاجلة في الصيانة.

اللجنة أوضحت في بيان لها صدر اليوم الخميس أن هذه الطائرة تعد الوحيدة لشركة الخطوط الليبية العاملة في ليبيا ومتكفلة بتوظيف أكثر من 2000 عائلة، معتبرةً أن ما أقدمت عليه هذه “الميليشيات الاجرامية” من عملية سرقة وقرصنة لطائرة مدنية تنقل المدنيين وتعد أحد الطائرات الناجية من تدمير عصابات المجرم بادي لطائرات الخطوط الليبية بمطار طرابلس العالمي لجريمة حرب وضرب للاقتصاد الوطني وشل حركة النقل للمرضى والمسافرين والجرحى الذين تعطل سفرهم للخارج.

وبناء على ما ذكر أعلاه طالبت اللجنة المبعوث الأممي غسان سلامة إضافة هذه الجريمة إلى جملة الجرائم المسجلة ضد الإنسانية في تقريره والتي لا تراعي تحييد المؤسسات المدنية أثناء الحروب.

ودعت اللجنة المبعوث الأممي بشكل عاجل وانساني إلى حث هذه المليشيات على الإفراج الفوري عن هذه الطائرة المختطفة وعودتها سالمة إلى مطار بنينا في بنغازي.

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