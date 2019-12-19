المسماري: معركة طرابلس لن تتوقف حتى إنجاز المهام القتالية

ليبيا – أعلن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أنه سيتم حسم المعركة في العاصمة طرابلس في أية لحظة، داعياً المسلحين في صفوف قوات حكومة الوفاق في جنوب وجنوب شرق العاصمة لإلقاء سلاحهم.

المسماري لفت في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القوات المسلحة ستقضي قضاء تام على كل مسلح مليشياوي وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس.

وأكد على أن الجيش سيحاسب كل من وقف مع المليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي أو المعنوي أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام، مضيفاً إن الساعات القادمة سيكون بها مفاجآت ومعركة طرابلس لن تتوقف حتى إنجاز كافة المهام القتالية.

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