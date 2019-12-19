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المسماري: معركة طرابلس لن تتوقف حتى إنجاز المهام القتالية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أنه سيتم حسم المعركة في العاصمة طرابلس في أية لحظة، داعياً المسلحين في صفوف قوات حكومة الوفاق في جنوب وجنوب شرق العاصمة لإلقاء سلاحهم.

المسماري لفت في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القوات المسلحة ستقضي قضاء تام على كل مسلح مليشياوي وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس.

وأكد على أن الجيش سيحاسب كل من وقف مع المليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي أو المعنوي أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام، مضيفاً إن الساعات القادمة سيكون بها مفاجآت ومعركة طرابلس لن تتوقف حتى إنجاز كافة المهام القتالية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المعركة الان بين انصار الدولة الليبية بقيادة الجيش الوطنى مع غالبية الشعب وبين انصار الدولة العثمانية من الخوان اغبية وحثالة المجتمع شر خلق الله خوارج العصر والمنتصر دائما من يستقوى بالشعب والمهزوم من يستقوى باردوغان فكل من دعمهم من الاخوان تم دعكهم فى كل مكان فى مصر فى السودان وفى ليبيا الان

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