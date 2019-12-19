الخارجية الايطالية: المذكرة العسكرية بين أنقرة وطرابلس تصعيد غير مقبول ينبغي تجنبه بأي طريقة

ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن قصف ليبيا عام 2011 كان أحد أكبر الأخطاء في التاريخ وأيضًا بالنسبة لإيطاليا لأنها دعمته.

مايو في تصريحات لبرنامج “بورتا أ بورتا” الإيطالي وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالي أمس اليوم الخميس قال:”كان قصف 2011 خيارًا بائسًا أدى إلى عدم استقرار مازال مستمرا”.

وأدان دي مايو الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا بشأن الحدود البحرية، مشيراً إلى أنها اتفاقية بالتأكيد كان لا يمكن القيام بها.

وتطرق دي مايو أيضًا إلى الاتفاقية الأمنية التي تم التوصل إليها في 27 نوفمبر بين أنقرة وطرابلس، مشيرًا إلى أنها اتفاقية خطيرة جدًا مع احتمال وجود جنود أتراك على الأرض، مضيفا أنها تصعيد غير مقبول ينبغي تجنبه بأي طريقة.

كما جدد دي مايو التأكيد على أن إيطاليا ستعين مبعوثا خاصا لإجراء اتصالات مباشرة يومية مع جميع الأطراف الليبية،مضيفا: “يجب أن تكون شخصية سياسية متعاونه من السلك الدبلوماسي والمخابراتي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية