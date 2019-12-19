برلماني تركي: إتفاقية أردوغان والسراج دليل رسمي لخرق تركيا حظر الأسلحة على ليبيا

ليبيا – شرح عضو حزب الشعب الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي أوطقو تشاقير أوزار المخاطر التي ستواجهها تركيا بسبب اتفاقية التعاون العسكري مع ليبيا المتوقع تناولها هذا الأسبوع في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

تشاقير أوزار أوضح في تصريح أورده موقع “تركيا الان” امس الثلاثاء أنه على الرغم من عدم إصدار الموافقات للسلطة الحاكمة بالاتفاقية إلا أنها تستطيع إرسال موظفين عسكريين وأسلحة من خلال مذكرة التفاهم.

وقال أوزار إنه ذُكِر في المذكرة إمكانية إرسال موظفين مدنيين من مؤسستي الدفاع والأمن،مضيفًا:”لا يوجد مثل هذا التعريف في أي اتفاقية أخري. من هي منظمات الدفاع والأمن هذه، ومن سيتولى السيطرة على الموظفين المدنيين الذين ينتمون إليها”.

وأوضح عضو حزب الشعب الجمهوري أن تلك الاتفاقية تُعد دليلاً رسميًّا على خرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا،مشيرا إلى أن حزبه يؤيد تقوية العلاقات بين تركيا وليبيا، مستدركا:”لكن الآن يوجد في ليبيا حرب أهلية وإذا كنا نريد مصلحة ليبيا وشعب ليبيا يجب أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق السلام هناك بدلًا من إرسال الأسلحة وأنه يجب أن تدعم تركيا الأمم المتحدة في هذا الاتجاه”.

وذكر عضو حزب الشعب الجمهوري أن السلطة الحاكمة تفعل عكس ذلك تمامًا وأنه يوجد في تقارير الأمم المتحدة تعبيرات مقلقة بشأن خرق تركيا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وأنه لا يجب على تركيا وضع البنزين على النار بل يجب أن تطفئ هذه النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية