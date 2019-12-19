السعيدي: الدول العربية يجب أن تتوحد ضد الأطماع التركية في دول المتوسط

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن الدعم المصري مهم لقوات الجيش لتحقيق الاستقرار في ليبيا والقضاء على تشكيلات حكومة الوفاق في طرابلس.

السعيدي أشار في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أمس الأربعاء إلى أن مصر حليفة مهمة للقيادة العامة فاستقرار ليبيا ينعكس مباشرة على أمن مصر والفوضى في ليبيا تنعكس على دول الجوار ودول المتوسط سلبياً.

واستبعد حدوث مواجهة مباشرة بين مصر وتركيا تكون ساحتها ليبيا، لافتاً إلى أن دولاً عربية غير راضية عن سلوك تركيا مؤخراً.

كما نوّه إلى أن الدول العربية يجب أن تتوحد ضد الأطماع التركية في دول المتوسط مطالباً جامعة الدول العربية بالتحرك في هذا الشأن.

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